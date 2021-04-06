В Петурбурге в коммунальной квартире на Заневском проспекте спасатели нашли обгоревший труп

В Петурбурге в коммунальной квартире на Заневском проспекте спасатели нашли обгоревший труп
Пожарные за час потушили дом. Фото: Baltphoto

В Петербурге в Красногвардейском районе на Заневском проспекте в результате пожара погиб человек. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Петербургу.

Вечером 6 апреля произошло возгорание в пятиэтажном жилом доме, без жертв чрезвычайное происшествие не обошлось.

Установили, что при тушении коммунальной квартиры на Заневском проспекте, 7, спасатели обнаружили погибшего.

Его тело так сильно изуродовал пожар, что определить пол и возраст оказалось трудно.

Известно, что сотрудников пожарной службы к дому на пересечении Заневского и Стахановцев вызвали в 16:45.

К 17:45 возгорание удалось устранить. Сообщают, что пламя уничтожило одну из комнат пятикомнатной квартиры.

По информации МЧС, из парадной было выведено 19 человек. Десять из них вышли сами, шестерых же взрослых и троих детей удалось эвакуировать с помощью масок-самоспасателей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара в деревне Хирвости Ленинградской области возбудили уголовное дело об убийстве. В огне погибла женщина с признаками насильственной смерти.

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