Россиянка пожарила яичницу на Вечном огне

Женщину уже разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

В соцсети попало видео, на котором видно, как россиянка жарит яичницу на Вечном огне у мемориала «Скорбящая мать». Ролик опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

Все случилось в подмосковном Пушкино. На видео заметно, как женщина сидит на корточках у Вечного огня и подносит к нему сковородку. Автор ролика отмечает, что только в России мог увидеть подобное.

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались публикациями в соцсетях. Они разыскивают россиянку для выяснения обстоятельств инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подростки снегом потушили Вечный огонь в Красном селе. В короткие сроки горение огня было восстановлено.