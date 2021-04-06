Россиянка пожарила яичницу на Вечном огне

Россиянка пожарила яичницу на Вечном огне
Женщину, жарившую яичницу, разыскивают. Фото: pixabay.com

Женщину уже разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

В соцсети попало видео, на котором видно, как россиянка жарит яичницу на Вечном огне у мемориала «Скорбящая мать». Ролик опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

Все случилось в подмосковном Пушкино. На видео заметно, как женщина сидит на корточках у Вечного огня и подносит к нему сковородку. Автор ролика отмечает, что только в России мог увидеть подобное.

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались публикациями в соцсетях. Они разыскивают россиянку для выяснения обстоятельств инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подростки снегом потушили Вечный огонь в Красном селе. В короткие сроки горение огня было восстановлено.

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