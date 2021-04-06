В Ленобласти группу полицейских подозревают в получении взятки в размере 3 млн рублей

В Ленобласти группу полицейских подозревают в получении взятки в размере 3 млн рублей
Дело о взятках рассмотрят в суде. Фото: Pixabay

Сотрудники правоохранительных органов якобы обещали «крышевать» местных торговцев.

В Ленинградской области группа полицейских предстанет перед судом из-за подозрений в получении крупной взятки. Сотрудники правоохранительных органов могли в общей сложности получить три миллиона рублей за то, что «крышевали» торговцев. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

По предварительным данным, полицейские, работавшие в одном из отделов УМВД во Всеволожском районе, в период с 2017 по 2019 год получали «дань» от предпринимателей. Благодаря взяткам торговцы избегали административной ответственности за те или иные нарушения.

Уголовное дело в ближайшее время будет рассмотрено в суде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что передавший взятку инспектору Балтийской таможни мужчина признал свою вину.

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