Петербуржцев на 17% чаще стали госпитализировать в больницы с коронавирусом

В Петербурге заметили рост числа госпитализированных с ковидом. Фото: рixabay

В Петербурге заметили рост числа госпитализированных с ковидом. Фото: рixabay

В Петербурге попадать в больницы в связи с заражением ковид-19 стали чаще, увеличение числа госпитализированных достигло 17%. Об этом сообщили в Смольном.

Вторая волна новой коронавирусной инфекции идет на убыль очень медленно и не так стабильно, как хотелось бы. При этом численность госпитализированных выросла.

В межведомственном координационном совете объяснили, что 6 апреля заметили рост числа госпитализированных с ковидом на 17,19%, если сравнивать со вторником на прошлой неделе.

Однако отмечают, что количество новых случаев регистрации ковид-19 в медицинских учреждениях снизилось по сравнению с прошлой неделей на 3,9%.

Стоит отметить, что за неделю на 5,2% сократилось количество активно больных коронавирусом.

В совете считают, что распространения новой коронавирусной инфекции продолжает медленно снижаться.

При этом в ведомстве не исключили и возможности нового роста заболеваемости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 6 апреля, в Петербург поступила очередная партия антиковидной вакцины «Спутник V». В ближайшее время 29,7 тыс. доз препарата доставят в прививочные пункты.