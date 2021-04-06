Фасад Гатчинского дворца приведут в порядок в 2022 году

На реставрацию исторического здания уже потратили 874,7 млн рублей.

Фасад Гатчинского дворца планируют полностью отреставрировать уже в 2022 году. Об этом сообщил аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко.

Известно, что работы в историческом здании ведут с 2015 года. За это время на реставрацию фасада и интерьеров выделили 874,7 миллиона рублей. Привести в порядок успели Троицкую церковь, Арсенальный зал и Чесменскую галерею. Линченко отметил, что государство долгое время не занималось ремонтом Гатчинского дворца и наконец настала его очередь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дачу Воронцова отреставрируют за 39,9 млн рублей. Беглов отметил, что объект является уникальным, поэтому Петербург готов выделять значительные средства, чтобы восстановить и сохранить его.