Фасад Гатчинского дворца приведут в порядок в 2022 году

Фасад Гатчинского дворца приведут в порядок в 2022 году
Гатчинский дворец. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На реставрацию исторического здания уже потратили 874,7 млн рублей.

Фасад Гатчинского дворца планируют полностью отреставрировать уже в 2022 году. Об этом сообщил аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Николая Линченко.

Известно, что работы в историческом здании ведут с 2015 года. За это время на реставрацию фасада и интерьеров выделили 874,7 миллиона рублей. Привести в порядок успели Троицкую церковь, Арсенальный зал и Чесменскую галерею. Линченко отметил, что государство долгое время не занималось ремонтом Гатчинского дворца и наконец настала его очередь.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дачу Воронцова отреставрируют за 39,9 млн рублей. Беглов отметил, что объект является уникальным, поэтому Петербург готов выделять значительные средства, чтобы восстановить и сохранить его.

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