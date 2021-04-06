В России оштрафовали TikTok за нежелание удалять незаконный контент

Соцсеть должна будет выплатить 2,6 миллиона рублей.
Мировой судебный участок 422 в Москве оштрафовал компанию TikTok на 2,6 миллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.
Такое решение приняли из-за того, что социальная сеть не удалила незаконный контент. Речь идет в первую очередь о роликах, призывающих несовершеннолетних участвовать в несанкционированных митингах в России.
Также штрафы хотят наложить за публикации в «ВКонтакте», Telegram, «Одноклассниках», Facebook, Twitter и YouTube.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Twitter оштрафовали на 8,9 млн рублей из-за запрещенного контента. Соцсеть не удаляет ряд публикаций, несмотря на требования Роскомнадзора.