Twitter оштрафовали на 8,9 млн рублей из-за запрещенного контента

Twitter оштрафовали на 8,9 млн рублей из-за запрещенного контента
Twitter могут заблокировать на территории России. Фото: pixabay.com

Соцсеть не удаляет ряд публикаций, несмотря на требования Роскомнадзора.

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Twitter на 8,9 миллионов рублей по трем административным делам, возбужденным по инициативе Роскомнадзора. Известно, что платформа не удаляет весь запрещенный контент, несмотря на неоднократные требования со стороны ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Таганского районного суда.

Роскомнадзор хотел, чтобы соцсеть заблокирована противоправную информацию. Среди постов, которые нужно было удалить, публикации с призывом к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции. Аналогичные заседания пройдут также в отношении Facebook и Google.

После выявленных нарушений на территории России была замедлена работа Twitter.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский суд заблокировал несколько аниме.

twitter запрещенный контент штраф


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На фасаде дома на Васильевском острове появится световая проекция картины ...
Иногородние чаще петербуржцев поступают на бюджет
Смольный отчитался о ходе борьбы с COVID-19 в Петербурге за последний месяц
СМИ опубликовали видео с Навальным из колонии во Владимире
В Петербурге арестован нефролог Земченков, который 10 лет скрывал убийство ...
Ученики школы №346 обнаружили в столовой таракана
На Гражданском в многоэтажке загорелась квартира
Глава РФПИ считает, что все желающие россияне смогут вакцинироваться ...