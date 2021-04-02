Twitter оштрафовали на 8,9 млн рублей из-за запрещенного контента

Соцсеть не удаляет ряд публикаций, несмотря на требования Роскомнадзора.

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Twitter на 8,9 миллионов рублей по трем административным делам, возбужденным по инициативе Роскомнадзора. Известно, что платформа не удаляет весь запрещенный контент, несмотря на неоднократные требования со стороны ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Таганского районного суда.

Роскомнадзор хотел, чтобы соцсеть заблокирована противоправную информацию. Среди постов, которые нужно было удалить, публикации с призывом к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции. Аналогичные заседания пройдут также в отношении Facebook и Google.

После выявленных нарушений на территории России была замедлена работа Twitter.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургский суд заблокировал несколько аниме.