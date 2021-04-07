В ДТП с автобусом под Новосибирском пострадали двое детей

В ДТП с автобусом под Новосибирском пострадали двое детей
Детей увезли в больницу. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В Новосибирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса.

По словам главного врача станции скорой помощи Ирины Большаковой, в результате аварии пострадали шесть человек, в том числе два ребенка.

Она отметила, то дети находится в тяжелом состоянии, их госпитализировали в больницу на Красном проспекте.

Из взрослых пострадавших в тяжелом состоянии находится одна женщина, а остальные — в среднем состоянии.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге вечером 6 апреля на Туристской улице напротив дома 31 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти машин. В Приморском районе Северной столицы столкнулись сразу пять автомобилей.

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