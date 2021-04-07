Мужчина с баллончиком украл телефон из салона сотовой связи на 1-й Красноармейской

В Адмиралтейском районе Петербурга неизвестный оставил сотрудника салона сотовой связи без телефона. Мужчина примел газовый баллончик.

Преступный инцидент произошел во вторник, 6 апреля, в доме №2 на 1-й Красноармейской. Неизвестный, находясь в салоне связи, распылил газ из баллончика в лицо 25-летней женщине, продавцу-консультанту, после чего выхватил у нее из рук Honor 10 и скрылся.

Как стало известно Gazeta.SPb, злоумышленника засняли камеры видеонаблюдения. На вид ему 25-30 лет, рост 170-175, одет был в черную куртку на молнии, коричневые штаны и черную кепку.

По факту разбоя возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что грабитель обстрелял кассира и похитил 150 тысяч из офиса на проспекте Испытателей.