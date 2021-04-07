Аноним потребовал два миллиона, угрожая взорвать все больницы Петербурга

Аноним потребовал два миллиона, угрожая взорвать все больницы Петербурга
Фото: комитет по здравоохранению

Аноним заявил о «минировании» всех больниц Петербурга. Полицейские осмотрели 93 медицинских учреждения.

Сообщение с угрозами поступило в администрацию президента России от некой «Киры» во вторник, 6 апреля. Злоумышленница сообщила, что «отряд» разместил «бомбы с ртутью» во всех больницах города. Чтобы предотвратить взрывы, необходимо перевести на кошелек «минера» 2 млн рублей. Если условие не будет выполнено, то «больных будет ждать патологоанатом».

Как стало известно Gazeta.SPb, правоохранители осмотрели 93 больницы в различных районах города и прилегающие к ним территории. Взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было, эвакуация не проводилась.

Материалы проверки направлены следователям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что анонимы «заминировали» школу на Ударников.

заведомо ложное сообщение об акте терроризма новости СПб полиция


 

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