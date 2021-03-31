Анонимы «заминировали» школу на Ударников

Анонимы «заминировали» школу на Ударников
Инцидент произошел в школе. Фото: pixabay.com

В Красногвардейском районе аноним «заминировал» школу.

Инцидент произошел утром 30 апреля. В полицию обратилась 41-летняя заместитель директора школы на проспекте Ударников, дом №22, корпус 3.

Она сообщила, что накануне на электронный адрес почты пришло письмо с темой «Ваша школа заминирована». На место прибыли сотрудники полиции.

В ходе осмотра в школе опасных предметов на обнаружили. Из здания учебного заведения эвакуировали восемь человек.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту ложного сообщения об акте терроризма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отдел полиции поступил сигнал о том, что на электронную торгового дома было отправлено анонимное сообщение о заминировании здания.

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