Аноним «заминировал» «Пассаж» на Невском проспекте

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Полицейские оперативно прибыли к указанному зданию. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Неизвестный заминировал ТД «Пассаж», расположенный в Центральном районе Петербурга. Эвакуация не проводилась.

Во вторник, 30 марта, в отдел полиции поступил сигнал о том, что на электронную торгового дома было отправлено анонимное сообщение о заминировании здания.

Как стало известно Gazeta.spb, правоохранители экстренно прибыли на вызов, осмотрели помещения и прилегающие территории, однако не нашли ничего подозрительного.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что полицейские искали бомбу в школе на проспекте Ударников. Стражи порядка эвакуировали 8 человек.

заведомо ложное сообщение об акте терроризма новости СПб полиция


 

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