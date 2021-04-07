В подвале дома на улице Достоевского обнаружен труп

В затопленном подвале дома на улице Достоевского в Петербурге обнаружили труп. Об этом в полицию сообщил слесарь-сантехник ЖКС №2.

При проведении работ по осушению затопленного подвала нашли труп неизвестной женщины, на вид ей 45-50 лет, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

При осмотрел на теле обнаружены ссадины в поясничной и теменной области. Судебно-медицинская экспертиза показал, что смерть наступила не более суток назад.

По подозрению задержан мужчина без определенного места жительства.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Обстоятельства устанавливаются, проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после пожара в деревне Хирвости Ленинградской области возбудили уголовное дело об убийстве. В огне погибла женщина с признаками насильственной смерти.