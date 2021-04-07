Петербургские депутаты одобрили закон о кадетском образовании

Петербургские депутаты во втором чтении рассмотрели новый закон о кадетском образовании. Как прокомментировал председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, новый закон должен стать «модельным» для всей России.

Новый закон, который во втором чтении рассмотрели в Мариинском дворце в среду, 7 апреля, направлен на развитие и поддержку кадетского образования.

Он будет состоять из пяти статей. В первой авторы законопроекта предлагают дать определение таким понятиям как «кадетское образование» и «кадетский класс». Документ также призван регламентировать основные начала управления кадетским образованием и определяет зону ответственности исполнительной власти за это.

Закон предусматривает и правила приема в кадетские классы в общеобразовательных школах. Прописана и цель кадетского образования — подготовка обучающихся к государственной и муниципальной службе, в том числе к военной службе и государственной службе российского казачества.

В рамках второго чтения парламентарии рассмотрели пять поправок, которые вносили изменения, в том числе в первую статью.

Отметим, что об инициативе стало известно еще более двух лет назад. Сначала юридическое управление городского парламента дало отрицательный отзыв.

«Этот закон должен стать модельным для всей России», — подчеркнул, комментируя законопроект, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербургские депутаты намерены отвести в законе место под спорт и уроки в Интернете. Парламентарии на законодательном уровне хотят закрепить понятие дистанционного социального обслуживания.