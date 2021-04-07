В Ленобласти мошенники обманули пенсионера на 3,3 млн рублей

Во Всеволожском районе Ленобласти пенсионер стал жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился 75-летний мужчина, проживающий в поселке Углово.

Он сообщил, что в переводил денежные средства с банковской карты на банковские карты брокерской фирмы. При запросе вывода средств получил отказ с требованием новых платежей. После этого пенсионер обратился в полицию.

Всего он перевел мошенникам деньги в 3 млн 320 тыс. 470 рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что с телефона позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником ПАО «Сбербанк России», который сообщил, что со счетом заявителя происходят мошеннические действия, для предотвращения которых необходимо сообщить смс-код, который придет на ее мобильный телефон.