Инфекционист спрогнозировал спад заболеваемости коронавируса к концу апреля

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что Россия находится на плато по коронавирусу.
Он отметил, что если вакцинация населения будет активно продолжаться, то снижения заболеваемости можно ожидать уже к концу апреля этого года.
Ранее оперативном штабе сообщили, что число случаев коронавируса в России выросло на 8 294 — до 4 606 162, а показатель суточного прироста колеблется в пределах 8-9 тысяч на протяжении уже двух недель.
«Это плато. Самый главный момент, почему это так, потому что далеко не 100% населения являются резистентными к коронавирусной инфекции. …Эпидемический процесс продолжается», -цитирует эксперта РИА «Новости».
Отметим, что в Петербурге за сутки зафиксировано 705 случаев заражения коронавирусом.
С начала пандемии в России выявлено 4 606 162 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 101 480 летальных исходов, выздоровели 4 229 480 пациентов. На первом строчке по суточному приросту оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 1 585 человек. Третье место у Подмосковья — 570 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 92 человек.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва.