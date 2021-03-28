В Петербурге за сутки коронавирус выявили у 701 человека

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 701 петербуржец сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом стало известно в воскресенье, 28 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, город остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1 878 жителей. На третьем месте оказалась Московская область — 610 новых ковид-пациентов. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 102 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коечный фонд свободен на 31%. Это значит, что свободны почти две тысячи мест. Всего в городе развернуто 6,2 тысячи коек.