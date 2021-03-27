В Петербурге свободны 31% коек для коронавирусных пациентов

В Петербурге свободны 31% коек для коронавирусных пациентов
КТ в Мариинской больнице. Фото: комитет по здравоохранению

Таким образом, в больницах доступны почти две тысячи мест.

В Санкт-Петербурге в последнее время снизилось число госпитализацией пациентов, зараженных коронавирусом. Об этом 27 марта сообщается в информационной справке, опубликованной на сайте администрации города.

Известно, что коечный фонд свободен на 31%. Это значит, что свободны почти две тысячи мест. Всего в городе развернуто 6,2 тысячи коек.

«Снизилось число госпитализаций взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниям. Общее количество активно больных за неделю снизилось на 5,16 %»,

— говорится в документе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за сутки от последствий коронавируса скончались 32 петербуржца. Всего с начала пандемии в Северной столице вылечились 343 948 человек. Еще 749 петербуржцев сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.

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