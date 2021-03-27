За сутки от последствий коронавируса скончались 32 петербуржца

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 32 человек.

Об этом стало известно в субботу, 27 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 12 134 человек.

Также за последние 24 часа 1 192 человека были выписаны из больниц в связи с выздоровлением от коронавируса. Всего с начала пандемии в Северной столице вылечились 343 948 человек. Еще 749 петербуржцев сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ дала рекомендации привившимся от коронавируса россиянам. Специалист подчеркнула, что люди, сделавшие прививки, по-прежнему должны носить маски.