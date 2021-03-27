ВОЗ дала рекомендации привившимся от коронавируса

ВОЗ дала рекомендации привившимся от коронавируса
В России продолжается вакцинация. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Несмотря на наличие прививки от коронавируса, лучше соблюдать защитные меры. Об этом заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен.

По ее словам, вакцины способны защитить привитых от инфекции, но есть риск заразить COVID-19 других людей, которые не сделали инъекцию.

Как сообщили «РИА Новости», специалист подчеркнула, что люди, сделавшие прививки, по-прежнему должны носить маски. И добавила, что в мире каждый день будут появляться новые варианты вируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге не исключают возможности развития третьей волны коронавируса.

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