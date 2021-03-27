В Петербурге не исключают возможности развития третьей волны коронавируса

В Смольном предупредили горожан о возможности третьей волны COVID-19. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В Смольном предупредили горожан о возможности третьей волны COVID-19. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Заболеваемость COVID-19 в Северной столице снизилась на 14%, а снижение распространения инфекции замедлилось практически до уровня плато и носит стабильный характер.

Несмотря на положительную динамику, в городе не исключается развитие третьей волны COVID-19. Об этом сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.

Горожанам напомнили, что необходимо продолжение вакцинации для достижения коллективного иммунитета.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Онищенко призвал россиян отказаться от летнего отдыха за границей. По его словам, отдых в России может выйти гораздо дешевле заграничных поездок.