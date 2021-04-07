К заграничным паспортам россиян привяжут COVID-сертификаты

Сертификат о вакцинации от коронавируса привяжут к загранпаспорту. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Сертификат о вакцинации от коронавируса привяжут к загранпаспорту. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Сертификат о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции станет привязан к заграничному паспорту россиян. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова заместителя главы Министерства цифры Олега Качанова. Качанов уточнил, что в документе формата QR-кода будут сразу указаны данные загранпаспорта.

Информацию можно добавить на портале Госуслуг.

Замглавы Минцифры пояснил, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации формируются так, чтобы, отправляясь за границу, россияне могли использовать сертификаты с портала госуслуг.

Отмечается, что если ранее информация загранпаспорта не была занесена, то данные есть возможность обновить в любой момент.

Плюс ко всему, сертификат о вакцинации можно будет получить на английском языке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы, желающие получить заграничные паспорта, рассказали о больших очередях в отделе УФМС Красногвардейского района на Большеохтинском проспекте, некоторым приходилось ждать больше часа.