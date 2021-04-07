К заграничным паспортам россиян привяжут COVID-сертификаты

К заграничным паспортам россиян привяжут COVID-сертификаты
Сертификат о вакцинации от коронавируса привяжут к загранпаспорту. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Сертификат о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции станет привязан к заграничному паспорту россиян. Об этом сообщает РИА Новости, приводя слова заместителя главы Министерства цифры Олега Качанова. Качанов уточнил, что в документе формата QR-кода будут сразу указаны данные загранпаспорта.

Информацию можно добавить на портале Госуслуг.

Замглавы Минцифры пояснил, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации формируются так, чтобы, отправляясь за границу, россияне могли использовать сертификаты с портала госуслуг.

Отмечается, что если ранее информация загранпаспорта не была занесена, то данные есть возможность обновить в любой момент.

Плюс ко всему, сертификат о вакцинации можно будет получить на английском языке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы, желающие получить заграничные паспорта, рассказали о больших очередях в отделе УФМС Красногвардейского района на Большеохтинском проспекте, некоторым приходилось ждать больше часа.

загранпаспорт ковид сертификат минцифры


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Совете Федерации допустили блокировку Zoom в России
Умер представитель Объединения членов рода Романовых Иван Арцишевский
Чистосердечное признание и увольнение: новые подробности в деле ...
В Петербурге ЗакС предложит закрепить понятие дистанционных форм ...
Песков прокомментировал планы проверку ЕМА вакцины «Спутник V»
В Благовещенской церкви впервые за 88 лет прошла Божественная литургия
В «Единой России» прокомментировали недопуск Анохина к ...
Больницы, торговые центры, суды, школы, полицейские участки: как в ...