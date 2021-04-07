Умер представитель Объединения членов рода Романовых Иван Арцишевский

Скончался представитель Объединения членов рода Романовых Иван Арцишевский. Печальной новостью поделился его коллега главный редактор «Эха Москвы» в Петербурге» Валерий Нечай.

Биография этого человека невероятно интересна.

Иван Арцишевский родился в 1950 году в Китае, в семье русских эмигрантов.

Через три года семья перебирается в Бразилию. Будущий представитель Объединения членов рода Романовых говорил на португальском языке лучше, чем на русском.

В 1967 году после долгих оформлений Арцишевским разрешают въехать в СССР, в Челябинск.

Затем Арцишевского ждет русская школа, потом армия, прыжки с парашютом, переезд в Ригу, университет и увлечение математикой.

Затем еще один переезд – в Ленинград и работа в Интуристе, длительная командировка в Африку. Огромное количество стран.

В 1998 году Арцишевский руководит рабочей группой по перезахоронению Императора Николая II, семьи и слуг, а также пишет сценарий этого захоронения и становится представителем в России семьи Романовых, которым и являлся до самой смерти.

В этом же 1998 году он был назначен на должность начальника Управления государственного протокола Администрации Петербурга и стал отвечает за организацию и проведение многочисленных визитов глав государств и правительств в Северную столицу.

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