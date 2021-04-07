В Петербурге круговой перекресток шоссе Революции и проспекта Энергетиков изменят на «прямой»

На пересечении шоссе Революции и проспекта Энергетиков поменяют движение транспортных средств. Круговая схема станет обыкновенным перекрестком. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Сообщается, что линии движения проведут через центральный круг.

Известно, что на сегодняшний день проект уже создан.

А также получено заключение государственной экспертизы, которое разрешает реализировать проект.

Круговые перекрестки осуществляют высокую пропускной способностью, при этом могут объединить большее число дорог, чем стандартный перекресток.

Но несмотря на все плюсы подобного движения, у шоссе Революции нет этих преимуществ, так как главным участником дорожного движения является пешеход.

Таким образом, «зебры», которые здесь есть по всем направлениям движения существенно замедляют ход транспорта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на участке КАД в Петербурге произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Спровоцировал столкновение, по мнению очевидцев, водитель такси, который уснул.