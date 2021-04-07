Смертельная лавина: педагога турклуба «Скиф», обвиняемый в гибели 12-летней петербурженки в Хибинах, отпущен из СИЗО

Из-за погодных условий спасатели слишком долго прорывались к детям. Фото: СУ СК РФ по Мурманской области

Из-за погодных условий спасатели слишком долго прорывались к детям. Фото: СУ СК РФ по Мурманской области

Петербургский педагог Сергей Смирнов, арестованный по обвинению в гибели 12-летней девочки при сходе лавины в Хибинах в Мурманской области, в среду, 6 апреля, отпущен из СИЗО — заключение под стражу признали незаконным.

Мурманский областной суд отпустил Смирнова на свободу с незначительными ограничениями: педагогу запретили покидать съемную квартиру в Мурманске в период с 21 часа до 7 утра, а также обязали исключить общение с рядом лиц, имеющих отношение к уголовному делу, пишет «Фонтанка».

Снимут ли с педагога обвинения, неясно: следствие должно сначала определиться с квалификацией дела, передает адвокат Смирнова Павел Миронов.

Напомним, что трагическое происшествие в Хибинах произошло 22 марта. В этот день спортивная туристическая организация «Скиф» отправила в поход группу из 16 человек (13 из них — дети) в рамках участия во Всероссийской зимней «Туриаде 2021». На территории Хибинских тундр на туристов внезапно сошла лавина.

Обстоятельства происшествия во многом остаются туманными. По словам очевидца-анонима, после ЧП дети завязли в глубоком снегу. Взрослые сразу обратились в МЧС, к спасателям «Скифа», а также группе, следующей параллельным маршрутом. Ожидая подмоги, детей помогали откапывать туристы. При этом сотрудники МЧС «сначала ехали не оттуда, потом ехали не туда». Возможно, шансы на спасение девочки были, ведь когда её достали, пульс еще прощупывался.

К сожалению, 12-летней петербурженке не хватило сил дождаться помощи. Спустя 12 часов она скончалась.

Ответственный за группу преподаватель Сергей Смирнов был задержан по статье «Халатность», хотя родители участников турпохода уверены в его невиновности в произошедшем. 29 марта СК озвучил версию, по которой погибшая девочка сама спровоцировать ход снежных масс. Так или иначе, разбирательство еще далеко от завершения, но жизнь юной спортсменки, к сожалению, не вернуть.