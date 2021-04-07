В Пулково усилили меры безопасности после очередного сообщения о бомбе

Неизвестные вновь сообщили о бомбе, которая заложена на бортах самолетов или на взлетно-посадочных полосах международного аэропорта Пулково. О принятых мерах в связи с данным инцидентом Gazeta.SPb.ru рассказали в пресс-службе «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Руководитель группы по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям «Воздушные Ворота Северной Столицы» Анна Шаламова объяснила, что в Пулково соблюдаются все положенные меры, чтобы обезопасить петербуржцев и гостей города.

«Сегодня, 7 апреля, около 14:00 в аэропорт Пулково поступила информация о возможном минировании воздушных судов и взлетно-посадрчных полос. В аэропорту Пулково усилены меры безопасности, проводятся оперативные мероприятия», — пояснили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково могут открыть пункты вакцинации от коронавируса. Сейчас обсуждается необходимость таких пунктов в воздушной гавани.