Экс-глава спорткомитета Петербурга Антюх дисквалифицирована за допинг

Победители Олимпийских игр Наталья Антюх и Андрей Сильнов дисквалифицированы на 4 года за употребление допинга. Отменены результаты, завоеванные Антюх и Сильновым — с середины 2013 года, сообщает «Нева спорт».

Бывшая руководительница комитета по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга сохранит 1 место на Олимпиаде-2012 в беге на 400 м с барьерами, но останется без победы на ЧМ, прошедший 8 лет назад, Андрей Сильнов. Он сохранит 1 место Пекина-2008 в прыжках в высоту.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открываются новые центры выдачи паспортов болельщика