Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи со смертью Ивана Арцишевского

Губернатор Петербурга Александра Беглова выразил соболезнования в связи с кончиной представителя Объединения членов рода Романовых Ивана Арцишевского.

Беглов рассказал, что сегодня пришло печальное известие о смерти представителя Объединения членов рода Романовых. Он выразил глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам.

Также губернатор напомнил, что Иван Арцишевский родился далеко за рубежом России в семье потомков эмигрантов первой волны. При этом он всю жизнь посвятил служению России, в особенности Петербургу. Так как он многие годы проработал в правительстве Северной столицы.

По словам губернатора, в сфере государственного этикета Арцишевскому не было равных.

Беглов вспомнил, как неоценим был опыт, который потребовался при организации исторического перезахоронения Императора Николая II, его семьи и слуг.

«Иван Сергеевич навсегда останется для нас примером высочайшего профессионализма, ответственности и верности избранному пути», — заключил глава региона.

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