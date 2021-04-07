Аэропорт Пулково возобновил работу после лжеминирования

Аэропорт Пулково возобновил работу после лжеминирования
В Пулково задержаны три рейса. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В Петербурге аэровокзал снова работает в обычном режиме после ложного сообщения о том, что на территории заложена бомба. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

«По данным на 16:30 7 апреля, аэропорт Пулково возобновил работу в штатном режиме. Информация о возможном минировании не подтвердилась. Во время оперативных мероприятий был незначительно задержан вылет пяти рейсов. Все они направлены по маршрутам», — прокомментировали ситуацию в аэровокзале.

Напомним, что 7 апреля неизвестные вновь сообщили о бомбе, которая заложена на бортах самолетов или на взлетно-посадочных полосах международного аэропорта Пулково.

В пресс-службе «Воздушных Ворот Северной Столицы» рассказали, что в аэропорту Пулково усилены меры безопасности и проводятся оперативные мероприятия.

Также, согласно сообщению на сайте аэровокзала, задержаны три внутренних рейса.

Так, позже вылетит самолет рейса A4 204 до Ростова-на-Дону. Изначально планировалось, что воздушное судно авиакомпании «Азимут» поднимется в небо в 20:20.

Еще один самолет вылетит позже заявленного времени. Рейс DP 202 до Москвы авиакомпанией «Победа» должен был отправиться в 22:00, однако его задержали.

Рейс SU 027 до Москвы авиакомпанией «Победа» должен быть вылететь в 21:10, однако пассажирам придется набраться терпения, самолет задержан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково могут открыть пункты вакцинации от коронавируса. Сейчас обсуждается необходимость таких пунктов в воздушной гавани.

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