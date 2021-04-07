В Петербурге увеличилось количество обратившихся в больницы коронавирусных пациентов

Горожанам стоит быть осторожнее и соблюдать все меры предосторожности. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Горожанам стоит быть осторожнее и соблюдать все меры предосторожности. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Показатель вырос на 14% по сравнению с прошлой средой.

В Санкт-Петербурге эпидемиологическая обстановка остается нестабильной. Об этом сообщает межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом. Количество человек, зараженных инфекцией и обратившихся в больницы, увеличилось на 14% по сравнению с прошлой средой. При этом уменьшилось число тех, кто находится под наблюдением – на 5%. Известно, что в петербургских больницах 27% пациентов – это тяжелые больные. 178 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«Для усиления тренда на снижение заболеваемости и для предотвращения новой волны эпидемии необходима массовая вакцинация населения»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что образование тромбозов после вакцины AstraZeneca назвали редким побочным эффектом.