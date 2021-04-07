На Нефтяной дороге тушат горящий ангар: огонь поглотил 100 «квадратов»

На Нефтяной дороге тушат горящий ангар: огонь поглотил 100 «квадратов»
Спасатели тушат ангар, информация о пострадавших не поступала. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

На место прибыли 85 спасателей и 20 единиц спецтехники.

Во Фрунзенском районе сегодня вечером, 7 апреля, произошел пожар на территории ангара. Огонь успел охватить площадь в сто квадратных метров. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на источники в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Все случилось на Нефтяной дороге – там загорелся одноэтажный производственно-складской ангар. На место инцидента приехали 85 спасателей и 20 единиц спецтехники. После десяти часов вечера возгорание было локализовано. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Испытателей каршеринг врезался в трамвай: водителя госпитализировали. Мужчина получил травмы средней тяжести.

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