На Испытателей каршеринг врезался в трамвай: водителя госпитализировали

Мужчина получил травмы средней тяжести.

В Приморском районе сегодня вечером, 7 апреля, произошла авария с участие трамвая. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на проспекте Испытателей – там столкнулись «Хендай» и общественный транспорт. В результате инцидента пострадал водитель легковушки, которого госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, пишет «Фонтанка».

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, каковы обстоятельства происшествия. Известно, что авария стала причиной заторов, трамваи идут по измененным трассам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что реанимация прибыла к месту ДТП с такси на Белградской. На опубликованных кадрах видно, что легковушки столкнулись в одном ряду.