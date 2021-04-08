В Ленобласти 8 апреля выпадет снег

В Ленобласти 8 апреля выпадет снег
В Ленобласти выпадет снег. Фото: pixabay.com

В четверг, 8 апреля, в Ленинградской области ожидается сильный туман, в отдельных районах пройдут снегопады.

Из-за туманностей в регионе объявили штормовое предупреждение. Днем ветер подует со 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ожидается на уровне 3-8 градусов тепла.

Атмосферное давление будет стабильным. На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче.

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