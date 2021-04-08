В России выявили 8 672 тысяч новых COVID-пациентов за сутки

В России выявили 8 672 тысяч новых COVID-пациентов за сутки
Вза сутки России обнаружено 23 652 случая заражения коронавирусной инфекцией. Фото: Baltphoto

По данным оперативного штаба на утро четверга, 8 апреля, на территории России за сутки обнаружено 8672 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Таким образом, с начала пандемии количество пациентов, столкнувшихся с ковидом, увеличилось до 4 614 834 человек. Кроме того, за минувшие сутки болезнь забрала жизни 365 людей. Нарастающим итогом число жертв коронавируса среди россиян достигло 101 845 человек.

Также за последние сутки были выписаны по выздоровлению 9 558 человек — немногим больше, чем количество новых заражений. В общей сложности, число пациентов, благополучно справившихся с COVID-19 выросло до 4 239 038 человек.

Напомним, что распространенными симптомам ковид-19 являются лихорадка, кашель, утомление, одышка и аносмия, то есть потеря обоняния, а также возможна заложенность ушей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в здании Михайловского театра торжественно открыли мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции.

зараженные коронавирус умершие от коронавируса


 

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