Приемная кампания в вузы: новые правила приема абитуриентов

7 апреля в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная приемной кампании в вузы 2021 года.

В этом году приёмная кампания начинается не позднее 20 июня, конкурсные списки публикуются 27 июля. Обязательными остались только две волны основного этапа зачисления. Возможность подавать документы в пять вузов сохраняется..

Университеты смогут проводить единый конкурс по нескольким смежным направлениям. Это позволит отобрать абитуриентов на факультет вуза, а уже после потом, во время обучения разделить их по «профилям».

С этого года вуз может устанавливать несколько вступительных испытаний на выбор. Теперь третьим предметом может стать на выбор абитуриента.

Конкурс будет обезличен, ФИО абитуриента не будет указано. Подача документов в электронной форме становится обязательным способом для вузов.

Вузы теперь могут устанавливать минимальные баллы для поступления. Баллы для бюджетного и коммерческого приема могут отличаться. Вузы творческой или профессиональной направленности самостоятельно могут устанавливать количество и формы дополнительных вступительных испытаний.

А выпускники колледжей и желающие получить второе высшее образование смогут поступать в вуз без ЕГЭ. Вступительные испытания для таких абитуриентов вуз определяет самостоятельно.

Ожидается, что в этом году будет более 28600 бюджетных мест (более чем на 1000 мест больше, чем в прошлом году).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дети силовиков получат льготы при поступлении в вузы.