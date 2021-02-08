Дети силовиков получат льготы при поступлении в вузы

Законопроект могут принять уже в этом году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Законопроект могут принять уже в этом году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

У детей сотрудников МВД и Росгвардии будут определенные преимущества при поступлении в вузы. Законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

Как сообщает «Известия», нововведение уже одобрило правительство России, осталось только рассмотреть его в Госдуме. Произойти принятие закона может в марте этого года.

Таким образом, льготы получат дети силовиков МВД и Росгвардии, а также контрактников, которые отдали службе 20 лет и более. Отмечается, что правительство согласно с данной инициативой, так как возможности других детей при поступлении не будут принижаться. При этом, Кабмин считает, что данное нововведение о продолжительности службы в 20 лет должно распространяться и на сотрудников органов порядка.

Помимо принятия в Госдуме авторам законопроекта нужно будет согласовать льготы с положениями федерального закона «О службе в органах внутренних дел России».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вузы Петербурга с 8 февраля переходят на смешанную форму обучения.