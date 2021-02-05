Вузы Петербурга с 8 февраля переходят на смешанную форму обучения

С понедельника, 8 февраля, высшие образовательные учреждения Северной столицы начнут работать в смешанном формате.
Смешанный формат обучения подразумевает, что часть занятий проводится очно, в зданиях университетов и институтов, а часть лекций при этом останется дистанционной. Об этом в пятницу, 5 февраля, в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал председатель городского комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.
Глава ведомства также отметил, что форма обучения может изменяться в зависимости от эпидемиологической ситуации. На данный момент коронавирусная обстановка в Петербурге по-прежнему напряженная.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что некоторые вузы Северной столицы не стали индексировать стоимость обучения в магистратуре из-за кризисной ситуации, спровоцированной пандемией COVID-19.