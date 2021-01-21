Часть вузов Петербурга отменили индексацию стоимости обучения в магистратуре из-за пандемии

Некоторые вузы Северной столицы, учитывая кризисную обстановку, спровоцированную пандемией коронавирусной инфекции, не стали проводить ежегодную индексацию стоимости обучения по магистерским программам.

К таким относятся, например, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Политехнический университет имени Петра Великого и педагогический университет имени Герцена, передает АБН. При этом часть высших учебных заведений не согласна с таким решением.

Так, в Балтийском государственном техническом университете «Военмех» и Университете ИТМО отмечают, что из-за перехода на дистанционное обучение существенно возросла нагрузка на педагогов. В связи с этим вузы считают обоснованным провести индексацию, несмотря на пандемию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург стал вторым в России по количеству компаний-банкротов за 2020 год.