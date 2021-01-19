Петербург занял второе место по количеству обанкротившихся компаний в 2020 году

В городе перестали существовать 729 компаний.

Эксперты составили рейтинг российских городов по количеству обанкротившихся компаний в 2020 году. Об этом сообщает Федресурс.

Первое место заняла Москва, где свое существование прекратили 2012 фирм. На втором месте оказался Санкт-Петербург, где закрылись 229 компаний – юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств. Тройку лидеров антирейтинга замыкает Московская область.

Эксперты отмечают, что ожидали большего количества банкротств в связи с пандемией коронавируса. На ситуацию благоприятно повлиял мораторий на возбуждение дел о несостоятельности по заявлению кредиторов.

Известно, что в 2019 году в Петербурге закрылись 802 компании, что больше на 10%, чем в 2020 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург стал лидером среди городов России по числу заявлений на банкротство.