Петербург стал лидером среди городов России по числу заявлений на банкротство

С сентября 2020 года в России вступил в силу упрощенный механизм списания долгов. За это время петербуржцы столь активно пользовались новой услугой, что по количеству заявлений обогнали даже Москву.

На сегодняшний день россияне могут бесплатно и без суда списать свои долги, для этого нужно лишь подать заявление в многофункциональный центр. Право на банкротство доступно тем, чьи долги превышают 50 тысяч рублей, однако составляют не более полумиллиона рублей. Кроме того, у должника не может быть имущества или финансовых возможностей для оплаты долга.

Информацию, указанную в заявлении, проверяют специалисты МФЦ, после чего, в случае одобрения, запускается процедура банкротства длительностью шесть месяцев. С сентября по декабрь 2020 года данной услугой захотели воспользоваться более 500 петербуржцев, тогда как в Москве это число меньше на 30%.

При этом в столице одобрили больше заявок — 9,2%, тогда как в Петербурге лишь 3,8%. В общей сложности, новой процедурой попытались воспользоваться более 6,4 тысяч россиян по всей стране.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Ленинградской области помогают выплатить ипотеку.