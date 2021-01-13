Жителям Ленобласти помогают выплатить ипотеку

Около 500 местных жителей получили соцвыплаты на компенсацию ипотеки.

В Ленинградской области в 2020 году компенсацию ипотеки получили почти 500 рублей. Они стали участниками программы «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита». Известно, что на ее реализацию выделили 148 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На выплаты смогли претендовать многодетные семьи, молодые педагоги и работники бюджетной сферы. 42 человека уже смогли погасить большую часть кредитов и переехать. Известно, что остальным участникам программы предстоит потратить средства до июня 2021 года.

Отправить заявку на получение средств можно до 1 августа 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мутко озвучил средний срок погашения ипотеки в России. На впечатляющие объемы ипотечного кредитования повлияла программа льготной ипотеки под 6,5%, а также выплаты многодетным семьям на погашение жилищных кредитов.