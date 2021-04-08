В Петербурге началась эвакуация судов

В Петербурге сообщили о том, что на данный момент Василеостровский, Петродворцовый, Колпинский районные суды эвакуируются. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Началась волна эвакуаций по судам Северной столицы.

Сначала сообщили о выводе людей из Василеостровского, Петродворцового районных судов. А затем и об эвакуации из Колпинского районного суда города.

О причинах экстренного вывода людей, также как и о пострадавших на данный момент не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 7 апреля неизвестные вновь сообщили о бомбе, которая заложена на бортах самолетов или на взлетно-посадочных полосах международного аэропорта Пулково. После информации о возможном минировании в аэропорту Пулково усилили меры безопасности и провели оперативные мероприятия.