Роскомнадзор посоветовал переходить на российские аналоги Zoom

Роскомнадзор посоветовал переходить на российские аналоги Zoom
Роскомнадзор посоветовал переходить на российские аналоги Zoom. Фото: Pixabay

Российским пользователям сервисов видеоконференцсвязи следует переходить на отечественные аналоги Zoom, заявляют в Роскомнадзоре на фоне информации об отказе Zoom работать на территории России.

В пресс-службе ведомства порекомендовали перейти на использование российского ПО. Также в Роскомнадзоре заявили, что использование госкомпаниями и учреждениями иностранных сервисов связано с риском утечек персональных данных. Напомним, что Zoom Video Communications официально не подтвердила отказ.

Гендиректор RightConf Андрей Петренко отметил, что для государственных структур создадут другое приложение. Позже Zoom сообщил, что проверяет сообщения об отключении государственных структур из РФ и СНГ от своего приложения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле прокомментировали ограничения на использование Zoom в России.

мир персональные данные ПО США технологии


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Роскомнадзор посоветовал переходить на российские аналоги Zoom
После просушки в четверг открылся доступ в девять петербургских садов и парков
Петербуржцев предупредили об усилении ветра
Во Всеволожске водитель на белых «Жигулях» протаранил ларек с валенками
МКБ впервые в России внедряет ADM c красящей капсулой
В Ленинградскую область доставили первую партию «ЭпиВакКорона»
Десятки вакцинированных «ЭпиВакКороной» заболели коронавирусом
Пограничники задержали трех граждан СНГ на границе под Выборгом