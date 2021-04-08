Роскомнадзор посоветовал переходить на российские аналоги Zoom

Российским пользователям сервисов видеоконференцсвязи следует переходить на отечественные аналоги Zoom, заявляют в Роскомнадзоре на фоне информации об отказе Zoom работать на территории России.

В пресс-службе ведомства порекомендовали перейти на использование российского ПО. Также в Роскомнадзоре заявили, что использование госкомпаниями и учреждениями иностранных сервисов связано с риском утечек персональных данных. Напомним, что Zoom Video Communications официально не подтвердила отказ.

Гендиректор RightConf Андрей Петренко отметил, что для государственных структур создадут другое приложение. Позже Zoom сообщил, что проверяет сообщения об отключении государственных структур из РФ и СНГ от своего приложения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле прокомментировали ограничения на использование Zoom в России.