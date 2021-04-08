В поселке Лебяжье спасли истощенного тюленя

В поселке Лебяжье в Ломоносовском районе Ленобласти спасли истощенную маленькую самку серого тюленя. Зверька с высокой температурой привезли в Фонд друзей балтийской нерпы в Петербурге.

Ластоногая так сильно ослабла, что у нее нарушилась координация движений.

Тюленя привез автодоброволец Антон, который за год уже не раз спасал животных.

Уже в Центр малышка потеряла сознание, у нее начались судороги. Специалисты надеются, что смогут помочь новой пациентке.

У тюленя была нарушена координация и сразу после приезда начались судороги, после чего животное потеряло сознание.

«Приехал Антон как раз вовремя, так как у тюленихи уже была нарушена координация движений, она сразу после приезда потеряла сознание и у нее начались судороги. С некоторым трудом нам удалось ее вывести из этого состояние и сейчас появились некоторые надежды на то, что мы ей сможем помочь», — сообщили в «Фонде друзей балтийской нерпы».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что тюленю Крошику устроили СПА в «Фонде друзей балтийской нерпы» в Репино. Интернет-пользователей умилил довольный «посетитель». Кадрами процедур поделились в группе «Спасение тюленей» в социальной сети «ВКонтакте».