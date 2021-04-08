В Петербурге полиция поймала главного механика ледокола, который сэкономил топлива на 4,5 млн рублей

В Петербурге транспортные полицейские пресекли похищение дизельного топлива на сумму более 4,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Выяснилось, что главный механик ледокола сэкономил топливо, в результате чего у него появилось более 100 тонн излишек.

Механик хотел похитить то, что он с большим усилием сберег, однако транспортная полиция пресекла кражу.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу», подозреваемому грозит срок до десяти лет заключения. На данный момент механик находится под подпиской о невыезде.

Сотрудники Управления по борьбе с преступными посягательствами на грузы вместе Петербургским линейным отделом МВД России на водном транспорте в результате оперативных действий пресекли факт хищения дизельного топлива, общая сумма которого превышает 4,5 млн. рублей.

Фигурант дела 64-летний местный житель, он создавал видимость, что проводит технические работы, однако в это время сливал топливо в другое судно.

По некоторым данным, злоумышленник слил уже 9,8 тонн дизельного топлива.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники полиции задержали женщину, которая подозревается в кражах в отделении связи в Приморском районе. Ее жертвами становились пожилые петербурженки.