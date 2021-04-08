Попова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России

Попова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России
Попова призвала носить маски, мыть руки, обрабатывать антисептиком гаджеты и сторониться всех мест массового скопления. Фото: сайт Кремля

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если россияне будут соблюдать правила профилактики распространения COVID-19, то третьей волны пандемии получится избежать.

По словам Поповой, для предотвращения развития третьей волны коронавируса, необходимо придерживаться всех мер профилактики. Она призвала носить маски, мыть руки, обрабатывать антисептиком гаджеты и сторониться всех мест массового скопления.

Попова заявила, что с наступлением весны народ расслабился, но этого нельзя допустить, поскольку коварный вирус ждет того, чтобы вернуться к своим позициям.

Глава ведомства допустила в эфире радио «Комсомольская правда», что осенью возможен очередной подъем заболеваемости. Попова считает, что коронавирус станет сезонным и будет активизироваться весной и осенью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Попова заявила, что мутировавшие штаммы коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции.

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