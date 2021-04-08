На севере Петербурга поймали молодого лося для переправки в лес

На севере Петербурга поймали молодого лося. Его вернут в естественную среду обитания.
Об этом стало известно в четверг, 8 апреля. Фотографиями животного поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
Рогатого поймали специалисты Государственного Экологического Контроля на Комендантском проспекте.
На кадрах видно, что лось связан и лежит в машине. Его отвезут в лес и отпустят.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владелец локомотива выплатил 80 тысяч рублей за сбитого лося. Суд взыскал 80 тысяч рублей.