На севере Петербурга поймали молодого лося для переправки в лес

Лося поймали на Комендантском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Лося поймали на Комендантском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На севере Петербурга поймали молодого лося. Его вернут в естественную среду обитания.

Об этом стало известно в четверг, 8 апреля. Фотографиями животного поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Рогатого поймали специалисты Государственного Экологического Контроля на Комендантском проспекте.

На кадрах видно, что лось связан и лежит в машине. Его отвезут в лес и отпустят.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владелец локомотива выплатил 80 тысяч рублей за сбитого лося. Суд взыскал 80 тысяч рублей.