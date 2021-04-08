Петербургские суд зарегистрировал дело против «Артдокфеста»

Дзержинский районный суд Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении в отношении Санкт-Петербургской организации «Союз кинематографистов России». Речь идет о нарушении антиковидных мер.

Об этом стало известно в четверг, 8 апреля. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, в отношении Союза кинематографистов Российской Федерации, который является организатором мероприятия, возбуждено административное дело, а помещения обоих залов опечатаны.

Так, при проведении мероприятия ART DOC FEST не соблюдались требования законодательства, направленные на предотвращение распространения COVID-19, говорится в сообщении.

Кроме того, в кинозале не было организовано обеззараживание воздуха. При входе в зал и в туалетах отсутствовали антисептики.

Напомним, «Артдокфест» должен был начаться в Петербурге 3 апреля. В этот день в Дом кино прибыли полиция и Роспотребнадзор. Они и стали причиной отмены фестиваля. «Лендок» отменил показы кино.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фестиваль «Артдокфест» перешел в онлайн из-за срыва показов в Петербурге.