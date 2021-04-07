Фестиваль «Артдокфест» перешел в онлайн из-за срыва показов в Петербурге

Фестиваль «Артдокфест» перешел в онлайн из-за срыва показов в Петербурге. Фото: Pixabay

Фестиваль «Артдокфест» перешел в онлайн из-за срыва показов в Петербурге. Фото: Pixabay

Фестиваль «Артдокфест», ранее отменивший показы в Петербурге, состоится в онлайн-формате. Часть фильмов организаторы фестиваля уже опубликовали на сайте.

Организаторам фестиваля пришлось запрашивать авторские права у авторов. Кинофильмы будут доступны на сайте до 10 апреля.

В числе фильмов фестиваля 5 конкурсных картин: «Стася – это я», «Дар», «Мальчик», «Хан Ю», «Кунашир». Ещё 11 фильмов, в том числе «Горькая любовь» и «Папа Срапа».

Напомним, «Артдокфест» в Северной столице чуть сорвали.Люди успели посмотреть один фильм, а после в Дом кино пришли полиция и Роспотребнадзор. Кинотеатр отменил все показы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Ленфильм» не возьмет «Артдокфест» из-за ремонта кафе и строгого регламентированного графика.