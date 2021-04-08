В Петербурге и Ленобласти от коронавируса привили 41% заключенных

В Петербурге и Ленобласти от коронавируса привили 41% заключенных
В Петербурге и Ленобласти продолжается вакцинация. Фото: sputnikvaccine.com

Процесс вакцинации от COVID-19 граждан, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, идет хорошими темпами. Об этом заявила первый заместитель управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России Ирина Ларионова.

Так, в Петербурге и Ленобласти от коронавируса уже вакцинировали 41% граждан, которые отбывают наказание в местах лишения свободы.

Согласно рекомендациям Минздрава РФ, для формирования коллективного иммунитета должно быть привито не менее 60% заключенных. По словам Ларионовой, осужденные не оказывают противодействия и положительно относятся к этой необходимости.

Представитель ФСИН РФ добавила, в регионе нет острых проблем с оказанием медицинский помощи в тюрьмах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге проведут исследование по вакцинации «ЭпиВакКороной» переболевших COVID.

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